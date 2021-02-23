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вторник, 23 февраля 2021 09:03

Дубль Роналду помог "Ювентусу" одержать победу

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Дубль Роналду помог &quot;Ювентусу&quot; одержать победу
Криштиану Роналду выступает в Серии А уже 3-й сезон. Фото: REUTERS

В матче 23-го тура чемпионата Италии "Ювентус" разгромил дома "Кротоне" - 3:0.

Судьба поединка была решена в конце 1-го тайма. Лидер "старой синьоры" Криштиану Роналду записал на свой счет дубль в течение 8 мин. Португалец дважды замкнул головой фланговые навесы партнеров.

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После перерыва хозяева довели счет до разгромного. Американец Уэстон Маккенни забил 3-й гол, удачно сыграв на добивании.

2 забитых мяча помогли Роналду возглавить список бомбардиров Серии А. Криштиану имеет в своем активе 18 забитых мяча. На 1 меньше у нападающего "Интера" Ромелу Лукаку.

После этого матча подопечные Андреа Пирло набрали 45 очков и поднялись на 3-е место в турнирной таблице. "Ювентус" уступает лидеру "Интеру" 8 очками, но имеет игру в запасе. В следующем туре "старая синьора" сыграет против "Вероны".

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