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среда, 05 мая 2021 00:10

Дубль Мареза вывел "Манчестер Сити" в финал Лиги чемпионов

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Дубль Мареза вывел &quot;Манчестер Сити&quot; в финал Лиги чемпионов
Рияд Марез играет за "МС" с 2018 года. Фото: Gettyimages.com

Во втором матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" победил ПСЖ - 2:0. Первая игра в Париже завершилась тоже победой "горожан" -2:1. Таким образом команда Хосепа Гвардиолы стала первым финалистом Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Что нужно знать об игре в Манчестере?

ПСЖ остался без лидера. Килиан Мбаппе остался на скамейке запасных. Лидер парижан имеет мышечное повреждение. Маурисио Почеттино не рискнул выпускать не готового футболиста.

Погода повлияла на матч. Мокрый снег и дождь повлиял на технические качества игроков. Первые минут 15 команды приспосабливались к мокрому газону.

Александр Зинченко был главной фигурой старта поединка. Сначала арбитр поставил пенальти за попадание мяч в плечо игрока сборной Украины, но после просмотра видеповтору отменил свое решение. А потом украинец начал атаку, которая завершилась голом Рияда Мареза. В общем, Зинченко очень надежно сыграл в обороне и был одним из лучших игроков на поле.

Парижна подвела реализация. В первом тайме команда Почетинно имела свои моменты, но так и не забила.

Александр Зинченко стал одним из лучших игроков матча

Без шансов во втором тайме. После перерыва подопечные Гвардиолы полностью переиграли соперника, не давая ничего создать ПСЖ. Высокий прессинг не давал возможностям гостям разыгрывать мяч даже на своей половине поля.

Удаление Ди Марии окончательно похоронило ПСЖ. В аргентинского нападающего не выдержали нервы. После второго пропущенного гола он вне поля наступил на ногу Фернандиньо не получил прямую красную карточку.

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Тренерская победа Гвардиолы. Хозяева рационально построили игру. "Горожане" действовали вторым номером и ждали ошибок от соперника, которому нужно атаковать. Когда у соперника стало меньше сил, то начали высоко прессинговать. "Манчестер Сити" полностью контролировал поединок и в любой момент мог изменить игру.

В другом полуфинале между собой играют "Челси" и "Реал". В первом матче в Мадриде сильнейшего не было определенно. 5 мая команды сыграют в Лондоне.
Финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле 29 мая. Прошлогодним победителем турнира была "Бавария".

Автор: Сергей Тищенко
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