Дубль Ибрагимовича принес победу "Милану" над "Наполи"

Златан Ибрагимович во второй раз присоединился к "Милану" в начале 2020 года. Фото: Reuters

В центральном матче 8-го тура чемпионата Италии "Милан" в гостях победил "Наполи" - 3:1.

Гости повели в счете в середине 1-го тайма после точного удара Златана Ибрагимовича. В начале 2-го тайма шведский форвард записал на свой счет дубль.

Дрис Мертенс сократил отставание "Наполи" в счете, однако отыграться команде Дженнаро Гаттузо не удалось. В компенсированное время Йенс Петтер Хауге забил 3-й гол "Милана" в матче.

Хозяева поля доигрывали встречу в меньшинстве - на 65-й мин. 2-ю желтую карточку получили Тьемуэ Бакайоко.

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"Милан" возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая "Сассуоло" на 2 очка. "Наполи" идет на 6-й позиции.