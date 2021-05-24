"Доволен игрой и действиями молодых футболистов" - Шевченко о ничьей с Бахрейном

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко доволен ничейным результатом в товарищеском матче против Бахрейна.

Национальная команда в рамках подготовки к Евро-2020/21 избежала поражения в самом конце игры.

"Оцениваю эту игру как подготовку к Евро. Мне было важно иметь представление, в каком состоянии находятся сейчас футболисты. Неделю назад, перед началом сбора, мы провели тестирование, и некоторые из ребят сильно отставали от своих лучших показателей. Сегодня все играли с датчиками, так что мы получим возможность для объективного анализа.

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Команда сегодня играла под нагрузкой. Мы готовим ее не к товарищеским матчам, а к официальным. Такие матчи, как сегодняшний, это тоже то, через что она должна пройти. Поэтому сегодня был брак. Где ощущалась усталость ребят. В целом, игра мне понравилась.

Кроме того, я доволен молодыми футболистами. В футболе важна подготовка. Эти молодые ребята прошли только недельный цикл работы, но я уже вижу, как они вникают в структуру игру, с которой они раньше не сталкивались.

Одним словом, сегодня было много и позитивной, и негативной информации", - цитирует тренера официальный сайт УАФ.

Сборная Украины проводит подготовку к Евро-2020/21 в Харькове. На первом сборе присутствовали только игроки с чемпионата Украины, потому что легионеры еще выступают в своих национальных чемпионатах. Кроме матча против Бахрейна "сине-желтые" также сыграют товарищеские матчи с Кипром и Северной Ирландией. Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля. На групповой стадии сборная Украины сыграет против Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.