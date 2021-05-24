"Доволен игрой и действиями молодых футболистов" - Шевченко о ничьей с Бахрейном

 
Ексклюзивы
1/5
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Просмотров: 1053
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Просмотров: 666
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
Просмотров: 459
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Просмотров: 2223
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Просмотров: 729
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
1 Просмотров: 360
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Просмотров: 414
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Просмотров: 765
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
1 Просмотров: 585
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Просмотров: 756
Фото
Все фото
3
5
4
6
6
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Видео
Все видео
ПСЖ не смог стать чемпионом Франции
ПСЖ не смог стать чемпионом Франции
Федерер едва не покалечил будущего мужа Свитолиной
Федерер едва не покалечил будущего мужа Свитолиной
Украина не смогла обыграть Бахрейн
Украина не смогла обыграть Бахрейн
Как Марлос и Зубков испортили гениальные пасы Шевченко
Как Марлос и Зубков испортили гениальные пасы Шевченко
Капитан "Торонто" потерял сознание после удара форварда "Монреаля"
Капитан "Торонто" потерял сознание после удара форварда "Монреаля"
Интервью
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1395
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 270
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 333
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 432
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 54
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 мая 2021
Просмотров: 432
Важка хвороба
– Збираємо всім селом гроші для Дмитра, – каже Оксана. Її колишній однокласник був один із найзаможніших у селі поблизу Львова. 10 ...
понедельник, 24 мая 2021 08:57

"Доволен игрой и действиями молодых футболистов" - Шевченко о ничьей с Бахрейном

  Комментировать
&quot;Доволен игрой и действиями молодых футболистов&quot; - Шевченко о ничьей с Бахрейном
Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко доволен ничейным результатом в товарищеском матче против Бахрейна.

Национальная команда в рамках подготовки к Евро-2020/21 избежала поражения в самом конце игры.

"Оцениваю эту игру как подготовку к Евро. Мне было важно иметь представление, в каком состоянии находятся сейчас футболисты. Неделю назад, перед началом сбора, мы провели тестирование, и некоторые из ребят сильно отставали от своих лучших показателей. Сегодня все играли с датчиками, так что мы получим возможность для объективного анализа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина не смогла обыграть Бахрейн

Команда сегодня играла под нагрузкой. Мы готовим ее не к товарищеским матчам, а к официальным. Такие матчи, как сегодняшний, это тоже то, через что она должна пройти. Поэтому сегодня был брак. Где ощущалась усталость ребят. В целом, игра мне понравилась.

Кроме того, я доволен молодыми футболистами. В футболе важна подготовка. Эти молодые ребята прошли только недельный цикл работы, но я уже вижу, как они вникают в структуру игру, с которой они раньше не сталкивались.

Одним словом, сегодня было много и позитивной, и негативной информации", - цитирует тренера официальный сайт УАФ.

Сборная Украины проводит подготовку к Евро-2020/21 в Харькове. На первом сборе присутствовали только игроки с чемпионата Украины, потому что легионеры еще выступают в своих национальных чемпионатах.

Кроме матча против Бахрейна "сине-желтые" также сыграют товарищеские матчи с Кипром и Северной Ирландией.

Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля. На групповой стадии сборная Украины сыграет против Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Доволен игрой и действиями молодых футболистов" - Шевченко о ничьей с Бахрейном». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
мая

Князь женился на дочери половецкого хана

Активист зарезал нападавшего

На шахте взорвался метан: 50 погибших

Самое читаемое
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
 Просмотров: 8253
Гороскоп на 23 мая: кого ждет непостижимый успех
Гороскоп на 23 мая: кого ждет непостижимый успех
 Просмотров: 4932
Андре Тан показал идеальное летнее платье
Андре Тан показал идеальное летнее платье Просмотров: 4572
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации Просмотров: 4257
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
5
 Просмотров: 4095
Спорт
"Все видели, что я провалил игру" - вратарь "Шахтера" взял на себя ответственность за ничью с Бахрейном
"Все видели, что я провалил игру" - вратарь "Шахтера" взял на себя ответственность за ничью с Бахрейном Просмотров: 126
ПСЖ не смог стать чемпионом Франции
ПСЖ не смог стать чемпионом Франции
 Просмотров: 171
Федерер едва не покалечил будущего мужа Свитолиной
Федерер едва не покалечил будущего мужа Свитолиной
 Просмотров: 603
"Милан" победил "Аталанту" благодаря двум пенальти
"Милан" победил "Аталанту" благодаря двум пенальти
 Просмотров: 225
Украина не смогла обыграть Бахрейн
Украина не смогла обыграть Бахрейн
 Просмотров: 828
Больше всего комментируют
6
В Киеве задержали белорусского активиста. Он хотел засыпать посольство навозом
3
Украина хочет получить от НАТО понимание перспектив членства - представитель МИД
2
"Мы не знаем, где он" - отец журналиста Протасевича прокомментировал арест сына
2
В Ryanair прокомментировали посадку в Минске - арест журналиста не заметили
2
Над Беларусью могут запретить все полеты. Этого требуют 8 стран
Голосов: 1021
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть