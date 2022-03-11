Довбык помог собрать 100 тыс. гривен для ВСУ

Артем Довбик играет за "Днепр-1" с начала 2020 года. Фото: УАФ

Форвард сборной Украины Артем Довбык финансово помог украинской армии

Нападающий СК "Днепр-1" не пожалел самой ценной своей футболки для сбора денег в пользу ВСУ, пишет "Футбол 24".

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Проект Эндрю Тодоса Zorya Londonsk проводит онлайн-аукционы, чтобы собрать средства для помощи Вооруженным силам Украины. Лотами стали футболки футболистов.

Довбик отдал свою футболку из матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции, в котором нападающий забил победный гол и вывел нашу сборную в четвертьфинал. Лот был продан за $3.3 тыc., что составляет около 100 тыс. гривен.

Довбык дебютировал за сборную Украины в 2021 году. Нападающий забил победный гол во вратарь сборной Швеции в матче 1/8 финала Евро. После первой части сезона был лучшим бомбардиром УПЛ.