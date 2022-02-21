Довбык не поможет сборной Украины в матче против Шотландии

Артем Довбик играет за "Днепр-1" с начала 2020 года. Фото: ФК "Днепр-1".

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины 24-летний Артем Довбык получил травму.

Форвард "Днепра-1" во время работы со штангой в тренажерном зале серьезно повредил грудную мышцу, сообщает "ТаТаТаке".

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По предварительным оценкам медиков, форварду необходима операция. Пауза в работе составит около 5-6 недель.

Таким образом, Довбык не поможет сборной в стыковых матчах Кубка мира, которые пройдут в конце марта.

В текущем сезоне Довбык сыграл 18 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал пять результативных передач.

Первым соперником сборной Украины в плейоф Кубка мира станет Шотландия. Матч состоится 24 марта.