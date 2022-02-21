Довбык не поможет сборной Украины в матче против Шотландии

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины 24-летний Артем Довбык получил травму.
Форвард "Днепра-1" во время работы со штангой в тренажерном зале серьезно повредил грудную мышцу, сообщает "ТаТаТаке".
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По предварительным оценкам медиков, форварду необходима операция. Пауза в работе составит около 5-6 недель.
Таким образом, Довбык не поможет сборной в стыковых матчах Кубка мира, которые пройдут в конце марта.
В текущем сезоне Довбык сыграл 18 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал пять результативных передач.
Первым соперником сборной Украины в плейоф Кубка мира станет Шотландия. Матч состоится 24 марта.
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