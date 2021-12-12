Довбику надо ехать в Бельгию – глава профсоюза футболистов Нидерландов

Довбик после гола Швеции. Фото: Reuters

Экс-полузащитник сборной Украины и глава профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко поделился своим мнением, каким должен быть следующий шаг в карьере форварда Артема Довбика.

- Рад, что Довбик так здорово прогрессирует! Форвард должен много забивать, что он и делает. Думаю, что идеальный шаг в его футбольном развитии был бы, к примеру, переход в чемпионат Бельгии. И потом в более сложный чемпионат. Надеюсь, его агенты, друзья и он сам это понимают, - написал Евгений Левченко в своём Twitter.

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После 18 туров чемпионата Украины на счету Артема Довбика 14 забитых мячей. Два гола он забил в составе сборной Украины – в ворота Швеции и Боснии.