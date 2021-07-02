Довбик отказался играть в России

Артем Довбик принес сборной Украины победу над Швецией. Фото: Gettyimages.com

Форвард сборной Украины и "Днепра-1" 24-летний Артем Довбик не перейдет в российские клубы.

Отец футболиста заявил, что такой вариант развития карьеры сына невозможно.

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"Никаких предложений сын пока не получал. В одном уверен точно - в российский чемпионат Артем не переедет.

Скандал из-за интервью на русском языке? Артем дома с нами на украинском разговаривает. Просто у них в командах все русскоязычные, поэтому он так привык. Но когда к нам приезжает, то разговаривает так же, как и мы ", - заверил Александр Довбик в комментарии BBC Украина.

В матче 1/8 финала Евро Украина - Швеция Довбик забил победный мяч для команды Андрея Шевченко в добавленное к овертайму время. 3 июля сборная Украины сыграет в 1/4 финала Евро против Англии. Начало игры в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.