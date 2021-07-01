Стало известно, за какой клуб хочет играть Довбик

Артем Довбик играет за "Днепр-1" с начала 2020 года. Фото: ФК "Днепр-1".

Отец форварда "Днепра-1" и сборной Украины Артема Довбика хочет, чтобы его сын играл за "Манчестер Юнайтед".

После победного мяча в 1/8 финала Евро-2020/21 против Швеции нападающим начали интересоваться различные клубы.

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"Мечтал, чтобы Андрей Шевченко выпустил его на поле хотя бы на одну минуту. Когда вышел Артем Беседин - отчаялся. Думаю, ну все. Потом Беседин травмировался. Ну, вот шанс. Нет, опять разочарование, потому что вышел Виктор Цыганков.

Артема выпустили на последний овертайм вместо Андрея Ярмоленко. Когда комментатор Виктор Вацко начал его хвалить, было приятно. Ну, а когда Артем забил - я уже ничего не слышал и не видел. Провалился.

Хочу, чтобы он играл за "Манчестер Юнайтед". Мне нравится их стиль", - цитирует Довбика-старшего Ukrinform.

Артем Довбик выступает за СК "Днепр-1" с начала 2020 года. В прошлом сезоне, Довбик провел 24 матча, в которых забил шесть голов и сделал один ассист. По сообщению СМИ, в услугах нападающего заинтересованы "Динамо", "Шахтер", "Марсель", "Бешикташ" и "Гент".