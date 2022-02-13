Дошло и до спорта. Две страны отказались ехать играть в Украину из-за агрессии России

Европейские спортивные команды и сборные отказываются ехать в Украину из-за возможной агрессии Российской Федерации.
В воскресенье, 13 февраля, должен был состояться поединок 1/4 финала Кубка ЕГФ по гандболу между львовской "Галичанкой" и клубом H71 с Фарерских островов.
Как сообщает Instagram украинского клуба, соперник не прибудет на встречу.
Сейчас "Галичанка" ждет официальное письмо и решение Европейской федерации гандбола.
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Кроме того, МИД Испании рекомендует своей мужской баскетбольной сборной не ездить в Украину на матч отбора ЧМ-2023, который состоится 27 февраля.
Как сообщает Marca, встречу могут перенести в любое время, поскольку уровень тревоги повышен.
МИД Испании попросил своих граждан в Украине "серьезно рассмотреть возможность временного выезда из страны".
"Галичанка" и H71 должны разыграть путевку в полуфинал женского гандбольного Кубка ЕГФ.
В квалификации на ЧМ-2023 по баскетболу украинцы успели провести две игры, в которых проиграли Грузии и победили Северную Македонию.
Украина проиграла России на чемпионате Европы по футзалу 4 февраля.
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