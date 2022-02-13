Дошло и до спорта. Две страны отказались ехать играть в Украину из-за агрессии России

Украина встречалась с Россией на Евро-2022 по футзалу в начале февраля. Фото: UEFA via Getty Images

Европейские спортивные команды и сборные отказываются ехать в Украину из-за возможной агрессии Российской Федерации.

В воскресенье, 13 февраля, должен был состояться поединок 1/4 финала Кубка ЕГФ по гандболу между львовской "Галичанкой" и клубом H71 с Фарерских островов.

Как сообщает Instagram украинского клуба, соперник не прибудет на встречу.

Сейчас "Галичанка" ждет официальное письмо и решение Европейской федерации гандбола.

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Кроме того, МИД Испании рекомендует своей мужской баскетбольной сборной не ездить в Украину на матч отбора ЧМ-2023, который состоится 27 февраля.

Как сообщает Marca, встречу могут перенести в любое время, поскольку уровень тревоги повышен.

МИД Испании попросил своих граждан в Украине "серьезно рассмотреть возможность временного выезда из страны".

"Галичанка" и H71 должны разыграть путевку в полуфинал женского гандбольного Кубка ЕГФ. В квалификации на ЧМ-2023 по баскетболу украинцы успели провести две игры, в которых проиграли Грузии и победили Северную Македонию. Украина проиграла России на чемпионате Европы по футзалу 4 февраля.