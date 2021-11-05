Дорогой Тайсона и Марлоса. "Шахтер" хочет купить лидера "Металлиста"

Пейшото перебрался в "Металлист" в 2021 году. Фото: ФК "Металлист".

Донецкий "Шахтер" заинтересован в услугах форварда "Металлиста" 25-летнего Пейшото.

"Горняки" попытаются подписать бразильского нападающего во время зимней паузы, сообщает журналист Евгений Кузьменко.

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Донецкий клуб готов отдать за бразильца около €5-6 млн.

В Первой лиге у Пейшото 11 забитых голов в 12 матчах. Бразилец – лучший бомбардир турнира в настоящее время.

Основной форвард "Шахтера" Лассина Траворе получил травму в матче Лиги чемпионов против "Интера". Африканский нападающий пропустит около года. 7 ноября "Шахтер" проведет матч чемпионата Украины против "Колоса".