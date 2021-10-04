"Шахтер" потерял лидера на семь месяцев

Лассина Траоре перешел из "Аякса" в "Шахтер". Фото: ФК "Шахтер

Форвард "Шахтера" 20-летний Лассина Траоре не поможет команде в текущем сезоне.

По словам генерального директора донецкого клуба Сергея Палкина, африканский нападающий выбыл на семь месяцев, сообщает "Профутбол".

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Траоре получил травму в матче второго тура Лиги чемпионов против "Интера". Африканец не смог продолжить игру после столкновения с защитником соперника Дензелом Думфрисом.

Летом Лассина Траоре перешел в "Шахтер" из "Аякса" за € 8 млн. В составе "горняков" форвард забил девять мячей в 14 матчах. В текущем сезоне "Шахтер" занимает второе место в турнирной таблице. 15 октября команда Роберто Де Дзерби сыграет дома против "Зари".