Назвали клуб, который хочет подписать Коноплянку

Евгений Коноплянка выступает за "Шахтер" с лета 2019 года. Фото: ФК "Шахтер".

Бывший лидер сборной Украины 32-летний Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в "Днепре-1".

Днепровский клуб заинтересован в подписании вингера "Шахтера".

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"Если бы Коноплянка захотел вернуться в Днепр? Думаю, мы бы пообщались и были бы только рады. Но не думаю, что этот момент близок.

Ибо Женя еще способен себя показать на высшем уровне. Но впоследствии не вижу проблем", - сказал спортивный директор команды Андрей Русол в эфире канала "Триндец".

Евгений Коноплянка известен выступлениями за "Днепр", с которым дошел до финала Лиги Европы. Также играл за "Севилью", "Шальке". С 2019 года защищает цвета "Шахтера". Соглашение игрока действует до конца текущего сезона. В настоящее время игрок восстанавливается от травмы.