Донецкий клуб выгнал хоккеиста после того, как он отказался покидать сборную Украины

Чемпион Украины по хоккею "Донбасс" расторг контракт с форвардом 25-летним Виталием Лялькой.

Игрок отказался покидать сборную Украины по требованию руководства клуба, сообщает Sport.ua.

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Владелец "Донбасса" Борис Колесников из-за конфликта с Федерацией хоккея Украины отозвал игроков команды из сборной, но Лялька отказался уехать.

Серебряный призер чемпионата киевский "Сокол" уже ведет переговоры с Лялькой о подписании контракта.

Виталий Лялька выступал за "Донбасс" с 2016 года. В составе сборной Украины выступает с 2015 года.

После временной оккупации Донецка "Донбасс" проводит свои матчи в Дружковке.

В турнирной таблице чемпионата Украины чемпионата лидирует "Сокол", который на одно очко опережает "Донбасс".

Сборная Украины должна сыграть контрольные матчи против Италии и Венгрии.