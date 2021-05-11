Долгополов рассказал, почему завершил карьеру

Александр Долгополов не смог залечить травму руки. Фото: Shenzhen Open

Экс-первая ракетка Украины Александра Долгополов завершил профессиональные выступления, потому что не смог залечить травму кисти.

Теннисист не готов играть на полную, поэтому решил завершить профессиональные выступления.

"У меня болит рука. Играть на 100% я не могу, а играть на 70-80% не готов, поскольку это будет мне трудно, буду нервничать и чувствовать, что кисть полностью не восстановилась и поэтому принято такое решение.

Перед операцией врач предупредил, что после нее не факт, что кисть восстановится для профессионального тенниса. Для жизни все нормально, рука никак меня не ограничивает. Я знал, что есть риски, а кисть и локти для теннисиста - это худшие места.

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Выбора не было. Он сказал, что играть ты не сможешь, и затем мы попытались ее залечить без операции где-то 5-6 месяцев. Но свои последние два матча я все равно играл с болью. После последнего матча, по-моему, с Новаком Джоковичем, я принял решение об операции, и после этого были два года восстановления и затем еще одна операция.

О чем буду скучать? Адреналин, большие стадионы, крупные матчи, по каким суперважный моментами, когда тебе нужно принимать решение. В обычной жизни это трудно. Нужно находить какие-то занятия, но это непросто.

Мне очень интересный бизнес, чтобы выстроить удачную финансовую модель жизни после спорта. У меня сестра архитектор-дизайнер, у нас свое дизайнерское агентство и мы занимаемся этим. Многие планы - это инвестиции, недвижимость, акции. Планируем развиваться в этом бизнесе ", - сказал Долгополов в эфире программы "Завтрак с 1+1".

Александр Долгополов - украинский теннисист; победитель трех турниров ATP. За свою карьеру заработал более $7 млн. Самым высоким место в мировом рейтинге была 13-позиция. Последние несколько лет не играл, а в мае 2021 объявил о завершении профессиональных выступлений.