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суббота, 01 мая 2021 13:20

Украинский теннисист закончил карьеру

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Украинский теннисист закончил карьеру
Пик карьеры Долгополова пришелся на 2012 год. Фото: Reuters

Украинский теннисист Александр Долгополов объявил о завершении профессиональной карьеры.

Победитель четырех турниров ATP (из них три в одиночном разряде) сообщил об этом в Facebook, назвав причиной травмы.

"Это было необыкновенное путешествие, длинною во всю мою сознательную жизнь. К сожалению, за несколько лет из-за нескольких операций я не смог вернутся на тот уровень,который нужен для выступлений там где я себя вижу,а играть с ограничениями и болью,не вижу смысла. Спасибо всем, кто поддерживал и болел,так же тем, кто не сильно радовался успехам,вы отлично мотивировали", – написал Долгополов в своем аккаунте.

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За свою карьеру 32-летний Александр заработал 7 125 771 $. Наивысшая позиция (13) в рейтинге ATP была в январе 2012 года. В одиночном разряде провел 422 матча, выиграв в 201. Долгополов в 2019 году перенес операцию на кисти, пропустил весь сезон, планировал вернуться к выступлениям 2020 году, но так и не сыграл ни одного матча.

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