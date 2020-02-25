"Долги по клубу "Украинские Атаманы" до сих пор не выплачены" - Шатерникова

После завершения карьеры Алина Шатерникова занимается менеджерским делом в боксе. Фото: из открытых источников

Прославленная украинская чемпионка, а ныне менеджер бокса Алина Шатерникова заявила, что долги перед перед боксерами и менеджментом проекта "Украинские Атаманы" за выступления в сезоне 2013/14 до сих пор остались.

Шатерникова в сезоне 2013/14 работала координатором домашних матчей "Украинских Атаманов".

"На сегодняшний день долги не выплачены ни боксерам, ни менеджменту, ни подрядчикам, помогавшим нам организовывать яркие шоу. Стыдно признаться, но однажды киевский Дворец спорта позволил провести нам матч без предоплаты - с верой в то, что мы рассчитаемся позже. Однако этого не произошло.

Члены команды "Украинские Атаманы" поднимали вопрос выплат на конференции ФБУ в Виннице. Президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус лично обещал погасить эти задолженности. Мол, выплатим обязательно. Но на этом все и закончилось. Боксеры и менеджмент так и не увидели ни зарплаты, ни призовых. С подрядчиками не рассчитались за свет, звук, продакшн", - сказала Шатерникова в комментарии mixsport.pro

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"Украинские Атаманы" - украинская команда, на протяжении трех сезонов выступавшая в Мировой боксерской серии. В сезоне 2012/13 цвета "Украинских Атаманов" защищали Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Гвоздик, Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов, Виктор Выхрист. Команда дошла до финала турнира.