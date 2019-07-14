"Договоренность по Малиновскому почти достигнута" – президент "Аталанты"

Малиновский таки сыграет в Лиге чемпионов

Президент "Аталанты" Антонио Перкасси заявил, что клуб находится на финальной стадии трансфера украинского хавбека "Генка" Руслана Малиновского.

"Малиновский — один из игроков на трансферном рынке, по которому мы ведем переговоры. Договоренность почти достигнута, но точка еще не поставлена" – пишет xsport.ua

Ранее сообщалось, что хавбек в скором времени должен прилететь в Италию для того, чтобы уладить все детали своего перехода.

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В прошлом сезоне Малиновский сыграл в первенстве Бельгии 37 матчей, в которых забил 13 мячей.