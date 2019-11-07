"До матча мы были на третьем месте, теперь – на втором" – Каштру

Каштру жалеет, что не смог победить

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился мнением о ничьей в 4-м туре ЛЧ против загребского "Динамо". Об этом пишет "Трибуна".

"Сложный матч. Двоякие ощущения. Ощущаю расстройство, ведь у нас была возможность победить. Игра была под нашим контролем. У нашей команды была большая душа, которая позволила добраться до желаемого результата. Дали нужную энергию игроки, вышедшие на замену.

Не тот результат, который хотели. Могли победить. Был момент у Матвиенко при счете 1:1. Потом при замене удалили Марлоса, потом травма Степаненко. Совокупность вещей набирала объем. Но футбол такой, этим он привлекает миллионы людей.

Ничего не проиграно и не выиграно. В конце нужно было убрать центрального защитника и выпускать нападающего, ведь мы бы вылетели из ЛЧ. Верили в эту замену. Тете хорош в прострелах, смещениях. Маркос Антонио вышел из-за травмы Степаненко.

Все эти замены были в надежде на хороший результат. У игроков было это желание и энергия. Мы добились результата. До матча были на 3-м месте, теперь на втором.

Мы постоянно говорим, что несмотря на опытных ребят, важно развивать молодых, чтобы они были более эффективными в "Шахтере", – сказал Каштру.

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"Динамо" Загреб и "Шахтер" сыграли вничью – 3:3 в четвертом туре Лиги чемпионов.