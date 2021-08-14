"Днепр-1" проиграл "Десне" в матче с двумя удалениями

Безбородько открыл счет в матче. Фото: "Десна"

Лидер чемпионата Украины черниговская "Десна" обыграла "Днепр-1" в матче 4-го тура чемпионата Украины – 2:1.

На 31-й минуте Безбородько ударом головой открыл счет.

Ди Франко получил красную карточку на 59-й минуте, а на 75-й был удален Пихаленок.

"Днепр-1" остался вдевятером, но Артем Довбик сравнял счет на 79-й минуте, выйдя один на один из голкипером.

Тем не менее "Десна" вырвала победу. На 86-й минуте Тарас Завийский ударом головой установил окончательный счет матча - 2:1. Ошибся голкипер "Днепра-1" Евгений Паст.

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Это четвертая подряд победа "Десны". Команда набрала 12 очков и остается безоговорочным лидером чемпионата. У "Динамо" после трех матчей 9 очков.