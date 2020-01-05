"Днепр-1" хочет арендовать Цитаишвили

Георгий Цитаишвили почти не появлялся в основе "Динамо"

"Днепру-1" заинтересован в услугах полузащитника киевского "Динамо" Георгия Цитаишвили. Днепряне стремятся арендовать 19-летнего футболиста до конца текущего сезона, но пока согласовать такой трансфер не удается.

Стороны сошлись на том, что на первый зимний сбор Цитаишвили отправится с "Динамо", а после окончания этого этапа подготовки ко второй части сезона переговоры по возможной аренде динамовца возобновятся. Сообщает dynamo.kiev.ua

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Цитаишвили хоть и является футболистом основной обоймы "Динамо", но за первую команду почти не играет — в текущем сезоне хавбек принял участие лишь в 4-х матчах "бело-синих", в каждом из которых он выходил на замену.