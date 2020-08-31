Дмитрий Чигринский перешел в "Барселону" за рекордную сумму

Чигринского в команде называли Исусом. Кличку придумал Златан Ибраггимович. фото: sport.es

31 августа 2009 "Барселона" объявила о переходе защитника "Шахтера" Дмитрия Чигринского. Сумма трансфера составила €25 млн. Клуб, который высказал бы желание приобрести Дмитрия, должен был оплатить €100 млн отступных.

Чигринский понравился Гвардиоле в очном противостоянии в Лиге чемпионов 2008-2009. Дмитрий хорошо играл головой и умел отдать первый пас, которым начинал атаку. Возможность еще раз убедиться в правильности выбора Хосеп имел за 3 дня до трансфера - 28 августа, во время матча за Суперкубок, который выиграла "Барселона" - 1:0.

Дмитрий хорошо играл головой и умел отдать первый пас

Переговоры однако начались значительно раньше и продолжались очень долго. Чигринский ушел за рекордную сумму, уплаченную украинскому клубу своего воспитанника.

Однако в столице Каталонии дела у Дмитрия не пошли. Он провел лишь 12 матчей в Примере, полностью проиграв борьбу конкурентам. Через год "Шахтер" выкупит трансфер Чигринского, но на свой прежний уровень защитник уже не выйдет никогда. Впоследствии Луческу продаст его в "Днепр", а оттуда Чигринский перейдет в греческий ПАОК, где выступает и по сей день.

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