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среда, 02 марта 2022 13:00

"Для тебя, Украина" - Ястремская о победе на старте турнира во Франции

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&quot;Для тебя, Украина&quot; - Ястремская о победе на старте турнира во Франции
Украинская теннисистка Даяна Ястремская. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay

Даяна Ястремская с победы стартовала на турнире серии WTA 250 в французском Лионе.

В стартовом круге украинская теннисистка одолела Ану Богдан из Румынии.

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Первый сет Даяна проиграла 3:6, однако в следующих двух собрала все силы и дважды выиграла на тай-брейках - 7:6(7).

Поединок длился более 3 часов.

"Самый трудный матч в моей жизни. Для тебя, Украина. Слава Украине!" - написала после матча Ястремска в своем Instagram.

Ранее, в начале войны, теннисистка сообщала, что родители решили отправить её и сестру из Украины.

Во втором круге Ястремская померяется силами с испанкой Кристиной Буксой.

Сейчас Даяна является 54-й ракеткой мира.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины.

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