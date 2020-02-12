Для киевского "Динамо" евросезон закончился

Бывший тренер "Карпат" Йовичевич в Юношеской Лиге УЕФА в этом сезоне победил "Динамо" и "Шахтер". Фото: ФК "Динамо" Загреб

В рамках 1/16 Юношеской Лиги УЕФА киевское "Динамо" дома уступило в серии пенальти "Динамо" Загреб- 3: 4. Основное время поединка закончилось вничью - 0: 0

Что нужно знать о матче?

Обе команды имели кадровые проблемы. Хорватский клуб не смог рассчитывать на свою главную звезду вингера Антонио Марина - травма. Также вне игры оказался плеймейкер команды Томислав Кризманич. Киевляне остались без форварда Владислава Ваната, который не успел залечить повреждения. Защитник Александр Сирота остался в первой команде.

Игорь Костюк насытил середину поля. Хозяева поля боялись доминирования хорватов в полузащите. Поэтому тренер киевлян Игорь Костюк выпустил двух игроков, направленных на разрушение в середине поля - Богдана Билошевського и Виктора бы одного. На скамейке запасных остался более креативный Ярослав Надольский.





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Ни одна из команд не хотела рисковать. Команды больше выжидали ошибки от соперника, чем комбинировать. Киевляне пытались забросать мяч за спину защитникам гостей длинными передачами и создать опасность после стандартов, а загребцы рассчитывали на быстрые выпады. Особых дивидендов не имела ни одна из сторон.

Каждая из команд имела только полумоменты у ворот соперника

Слабую игру провели лидеры хозяев. Учитывая потери соперника, была надежда, что именно киевляне будут иметь игровое преимущество. Но лидеры команды провели слабый матч. Вингеры Георгий Цитаишвили и Артем Шулянський имели персональную опеку. Викентий Волошин много ошибался в середине поля.

Во втором тайме загребцы завладели инициативой. Гости приспособились к полю, начали играть в свой привычный футбол через контроль мяча и позиционную атаку. Киевляне пытались контратаковать.

Судьба матча решила серия пенальти. Это справедливо, потому что каждая из команд имела только полумоменты у ворот соперника.

Жеребьевка 1/18 Юношеской Лиги УЕФА состоится 14 февраля.



