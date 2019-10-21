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понедельник, 21 октября 2019 15:27

Динамовцы пригласили раненых бойцов АТО на матч с "Александрией"

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Футбольный клуб "Динамо" Киев продолжает оказывать помощь и всестороннюю поддержку защитникам Украины. Воинам, получили тяжелые ранения во время боевых действий и проходят лечение и восстановление в Главном военном клиническом госпитале.

Об этом пишет официальный сайт "Динамо".

По личному приглашению президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса и почетного члена УЕФА Григория Суркиса матч "Динамо" - "Александрия" посетили ранены военнослужащие, которым по состоянию здоровья можно было покидать пределы госпиталя в сопровождении волонтеров и представителей клуба.

Автор: fcdynamo.kiev.ua
 

Автобус киевского "Динамо" доставил почетных гостей в VIP-ложе НСК "Олимпийский", где в комфортном скай-боксе они смотрели игру 11-го тура Favbet Лиги.

Бойцов пригласили в лаунж-зоны, а именно в скай-бокс, где в комфортных условиях, с угощениями и напитками, они смогли наблюдать за игрой любимой команды. Ребята фотографировались на фоне стадиона и скай-бокса, а также делились впечатлениями со своими близкими.

Перед игрой к воинам АТО заглянули Игорь и Григорий Суркисы и Владимир Мунтян. Почетные гости поблагодарили героям за мужество и отвагу, пожелали крепкого здоровья, пожелали приятного просмотра матча, лично вручили памятные подарки бойцам и волонтерам и пригласили посетить матчи Кубка АТО.

Автор: fcdynamo.kiev.ua
 

В свою очередь, герои поблагодарили Игорю и Григорию Суркисам за помощь и внимание к воинам АТО и наградили орденами "За достоинство и славу".

Ирина Южанина, начальник управления по гендерной политике и взаимодействию с общественными организациями инвалидов, ветеранов войны и труда, подробнее рассказала о наградах и помощь "Динамо":

-"Спасибо Фан-клубу "Динамо" Киев, они всегда рады принять наших детей, дают билеты на матчи, способствуют разнообразным поездкам и мы решили в знак благодарности наградить орденами Игоря и Григория Суркисов. Это награды от инвалидов АТО, это наша большое уважение за помощь воинам, чтобы они не были брошены без внимания, особенно дети. "Динамо" организуют туры для детей за пределами Киева и различные мероприятия".

Автор: fcdynamo.kiev.ua
 

Представители Фан-клуба во главе с Сергеем Михайленко, которые организовали посещение воинами матча, рассказали героям Украины о традициях "бело-синих" и сделали небольшой экскурс в клубную историю киевлян.

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"Динамо" минимально победило "Александрию" 1: 0 и продолжает оставаться на 2 месте в турнирной таблице чемпионата Украины.

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октября

"Динамо" спасло игру против Арсенала" в Лиге чемпионов

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