"Динамо" жестко отреагировал на "прошахтерскую" политки ФФУ

"Динамо" не собирается мириться с заангажированностью ФФУ.

Очередной скандал в украинском футболе. На этот раз в пидграванни одному клубу звнувачуеться контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ. Киевское "Динамо" отреагировало на грубое нарушение регламента, которое было совершено для откровенного выгоды главного соперника киевлян донецкого "Шахтера".

"Сегодня Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины грубо нарушил свой же регламент - футболисту "Шахтера" Исмаили, который был удален с поля в матче за Суперкубок, вместо положенных трех матчей дисквалификации дали два, что в рамках действующего регламента невозможно. Причем ФФУ даже не искала хоть каких-то формально-юридических оснований для нарушения регламента. Просто решили, что "Шахтеру" без этого футболиста нельзя играть против "Динамо". Потому зрителям будет неинтересно. Так и записали, а не заморачиваясь.

А зачем выдумывать? Можно просто каждое решение Федерации принимать "в интересах "Шахтера" и его болельщиков". Или болельщика. Так прямо и писать, чтобы не тратить время на объяснения, которых не может быть. Почему за драку в последнем матче прошлого чемпионата "Динамо" заставили играть следующий домашний матч без зрителей, а "Шахтер" - нет? Почему игру ФК Львов против "Динамо" перенесли на день раньше? Почему арбитра, который осмелился удалить с поля игрока "Шахтера", отстранили от судейства в следующих матчах чемпионата? Почему арбитр в матче "Десна" - "Шахтер" отменил чистый мяч, забитый черниговцами?

Мы не знаем, почему "Шахтер" не может выигрывать без такой помощи. Но можем предположить, что в дальнейшем в интересах болельщиков этой команды начнут пренебрегать не только регламенту, но и самими правилами игры. Решат, например, что всем соперникам "Шахтера" в интересах зрителей следует назначать по три одиннадцатиметровых. Что соперники "Шахтера" имеют в интересах зрителей играть вдесятером против одиннадцати, а, может, и удевятьох. Что матчи с участием "Шахтера" в интересах болельщиков будут продолжаться до тех пор, пока "Шахтер" не выиграет ...

Чем может ответить "Динамо", у которого тоже есть зрители? Наш ответ будет простой - мы всегда будем играть по правилам и соблюдать регламент, что бы там ни придумала ФФУ. Дисквалифицируют все основной состав - будем играть резервистами. Изымать наших игроков из вымышленных причин - будем играть вдесятером, вдевятьох, ввосьмером ... Не засчитывать забитые динамовцами мячи - будем забивать еще! Что они еще придумают в интересах зрителей, не можем знать. Знаем одно - мы всегда будем бороться за победу честно ", - говорится в заявлении на официальном сайте "Динамо".

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Напомним, что утром стало известно, что КДК ФФУ грубо нарушил собственный регламент и вместо нормированных от 3 до 5 матчей дисквалиффикации для Исмаили назначил лишь два матча "бана". Это имеет прямое влияние на "Динамо", поскольку, при соблюдении всех норм регламента защитник "Донецка" пропускал бы игру 3-го тура УПЛ против "Динамо".