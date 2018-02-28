"Динамо" засчитали поражение в "мариупольском деле"

"Динамо" с поражением. Фото: UaFootball

Украинская футбольная премьер-лига засчитала техническое поражение трем командам киевского "Динамо" в матчах с командами "Мариуполь" в августе 2017 года.

Премьер-лига получила письмо от Федерации футбола Украины, который сообщил, что 19 февраля 2018 Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне отказал "Динамо" в удовлетворении жалоб на решение Апелляционного комитета ФФУ от 14 ноября 2017 по делу о неявке основной и двух молодежных команд киевского клуба на матче в Мариуполе в Донецкой области,, сообщает пресс-служба УПЛ.

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В августе 2017 "Динамо" отказалось играть матч чемпионата Украины в прифронтовом Мариуполе против одноименного клуба, ссылаясь на отсутствие гарантий безопасности. 11 сентября контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ принял решение засчитать технические поражения со счетом 0: 3 за неявку команд клуба "Динамо" на матчи чемпионатов U-19, U-21 и Украинской премьер-лиги, которые должны состояться в Мариуполе.