"Динамо" засчитали поражение в "мариупольском деле"

 
Ексклюзивы
1/5
Гостиный двор вернули государству без компенсации (ВИДЕОРЕПОРТАЖ)
Гостиный двор вернули государству без компенсации (ВИДЕОРЕПОРТАЖ)
Просмотров: 423
"Кремлевский доклад" США убивает логику санкционной игры - политолог
"Кремлевский доклад" США убивает логику санкционной игры - политолог
3 Просмотров: 441
Обещанного три года ждут: когда украинцы получат субсидию живыми деньгами
Обещанного три года ждут: когда украинцы получат субсидию живыми деньгами
1 Просмотров: 2385
Назвали вероятного премьера после переизбрания Рады
Назвали вероятного премьера после переизбрания Рады
Просмотров: 3933
Гройсман может создать партию
Гройсман может создать партию
Просмотров: 576
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
1 Просмотров: 2853
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
2 Просмотров: 11268
Экономист объяснил закрытие ЕС приграничных проектов в Украине
Экономист объяснил закрытие ЕС приграничных проектов в Украине
1 Просмотров: 936
Ни войны, ни мира - эксперты оценили закон о возвращении Донбасса
Ни войны, ни мира - эксперты оценили закон о возвращении Донбасса
4 Просмотров: 3375
Власть предала идеалы Майдана - Дацюк
Власть предала идеалы Майдана - Дацюк
5 Просмотров: 1647
Фото
Все фото
7
8
21
11
8
Как &quot;золотого&quot; Абраменко встретили в Украине
Как "золотого" Абраменко встретили в Украине
&quot;Манчестер Сити&quot; выиграл первый трофей с Гвардиолой
"Манчестер Сити" выиграл первый трофей с Гвардиолой
Олимпиаду-2018 закрывали около двух часов
Олимпиаду-2018 закрывали около двух часов
&quot;Если станешь моей женой, будешь чаще видеть меня по телевизору&quot;: история Мартена Фуркада
"Если станешь моей женой, будешь чаще видеть меня по телевизору": история Мартена Фуркада
Как Свитолина побеждала россиянку в финале турнира в Дубае
Как Свитолина побеждала россиянку в финале турнира в Дубае
Видео
Все видео
На игрока во время матча упал баскетбольный щит
На игрока во время матча упал баскетбольный щит
Селезнев забил в ворота "Галатасарая"
Селезнев забил в ворота "Галатасарая"
Вратарь пропустил гол, пока пил воду
Вратарь пропустил гол, пока пил воду
"Милан" устроил "римские каникулы": результаты соперников украинских команд в 26-м туре серии "А"
"Милан" устроил "римские каникулы": результаты соперников украинских команд в 26-м туре серии "А"
Сборная Украины по баскетболу разобралась с конкурентами за выход на КМ-2019
Сборная Украины по баскетболу разобралась с конкурентами за выход на КМ-2019
Интервью
1/5
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
4 Просмотров: 1710
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
2 Просмотров: 5220
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
1 Просмотров: 369
С началом войны открыли арсеналы - случился всплеск сопротивления работникам полиции - Князев
С началом войны открыли арсеналы - случился всплеск сопротивления работникам полиции - Князев
3 Просмотров: 5454
"Инвестор спрашивает, сколько зарплата? Говорю, 80 евро, и уточняю: в месяц" - Матис
"Инвестор спрашивает, сколько зарплата? Говорю, 80 евро, и уточняю: в месяц" - Матис
Просмотров: 4347
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
26 февраля 2018
Просмотров: 2079
Звичайні
Водій харківської маршрутки свариться й бурмоче, перераховуючи гроші на кінцевій маршруту з аеропорту. Нас у салоні шестеро. Платимо за проїзд до ...
среда, 28 февраля 2018 23:34

"Динамо" засчитали поражение в "мариупольском деле"

  Комментировать
&quot;Динамо&quot; засчитали поражение в &quot;мариупольском деле&quot;
"Динамо" с поражением. Фото: UaFootball

Украинская футбольная премьер-лига засчитала техническое поражение трем командам киевского "Динамо" в матчах с командами "Мариуполь" в августе 2017 года.

Премьер-лига получила письмо от Федерации футбола Украины, который сообщил, что 19 февраля 2018 Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне отказал "Динамо" в удовлетворении жалоб на решение Апелляционного комитета ФФУ от 14 ноября 2017 по делу о неявке основной и двух молодежных команд киевского клуба на матче в Мариуполе в Донецкой области,, сообщает пресс-служба УПЛ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суркис нашел нового тренера для "Динамо" в сборной Украины - СМИ

В августе 2017 "Динамо" отказалось играть матч чемпионата Украины в прифронтовом Мариуполе против одноименного клуба, ссылаясь на отсутствие гарантий безопасности.

11 сентября контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ принял решение засчитать технические поражения со счетом 0: 3 за неявку команд клуба "Динамо" на матчи чемпионатов U-19, U-21 и Украинской премьер-лиги, которые должны состояться в Мариуполе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Динамо" засчитали поражение в "мариупольском деле"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
марта

За гроб с телом Чарли Чаплина похитители просили 600 тысяч швейцарских франков

Самое читаемое
Актриса пародирует мировых звезд: подборка забавных фото
Актриса пародирует мировых звезд: подборка забавных фото
40
 Просмотров: 102855
Скандальная модель голышом строила замки из песка
Скандальная модель голышом строила замки из песка
16
 Просмотров: 89292
Полякова, Monatik, Козловский - экс-&quot;регионал&quot; отгулял свадьбу стоимостью квартиры в Киеве
Полякова, Monatik, Козловский - экс-"регионал" отгулял свадьбу стоимостью квартиры в Киеве
25
 1 Просмотров: 88042
Кейт Миддлтон весело провела время с харизматичной невестой принца Гарри
Кейт Миддлтон весело провела время с харизматичной невестой принца Гарри
28
 Просмотров: 83266
Украинская Ким Кардашьян делает эротические фото в стиле американской телезвезды
Украинская Ким Кардашьян делает эротические фото в стиле американской телезвезды
19
 Просмотров: 67136
Спорт
На игрока во время матча упал баскетбольный щит
На игрока во время матча упал баскетбольный щит
 Просмотров: 369
Международный олимпийский комитет возобновил членство Олимпийского комитета РФ
Международный олимпийский комитет возобновил членство Олимпийского комитета РФ Просмотров: 198
Знаменитий финский хоккеист впечатляюще дебютировал в НХЛ
Знаменитий финский хоккеист впечатляюще дебютировал в НХЛ
 Просмотров: 513
Фонсека может сменить Венгера в "Арсенале" - СМИ
Фонсека может сменить Венгера в "Арсенале" - СМИ Просмотров: 288
Селезнев забил в ворота "Галатасарая"
Селезнев забил в ворота "Галатасарая"
 Просмотров: 405
Больше всего комментируют
10
Россия пожаловалась на Украину в Европейский Союз
5
В Украине похоронили 4 тысячи погибших бойцов АТО
3
Столкновения под Радой: нардепы бросали камни в нацгвардейцев
3
"Второй человек в иерархии ДНР оказалась агентом СБУ" - разоблачение боевика
3
В России испугались участи Хиросимы - Лавров обвинил США в подготовке к ядерному удару
Голосов: 382
Голосование Сколько времени продержится Александр Хацкевич на должности главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) будет уволен после первого матча против "Лацио"
  • 2) будет уволен по окончании cезона
  • 3) Хацкевич всё исправит и будет работать долгое время
Просмотреть