"Динамо" – "Заря" 0:0 (Второй тайм)

"Заря" не побеждала киевлян в этом сезоне. Фото: "Динамо"

Добрый вечер!

Сегодняшний вечер в Тернополе обязательны будет хорошим для одного из финалистов Кубка Украины. За несколько часов "Динамо" и "Заря" определят обладателя трофея.

"Динамо" еще в прошлом году играло в финале, а для "Зари" это второй опыт. Обе команды уже забронировали себе участие в еврокубках в следующем сезоне и теперь могут позволить себе сыграть раскованно и порадовать зрителей (на финал допустили 3 тысячи) хорошим футболом.

Киевляне в случае триумфа выиграют уже третий трофей в сезоне (после Суперкубка и чемпионского титула). Для "Зари" это может быть только второй титул за всю историю. В 1972 году луганчане выиграли звание чемпионов СССР. А еще через два года команды сошлись в финале Кубка Союза, где победу в дополнительное время одержали подопечные Лобановского – 3:0.

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Однако те события - глубокая история. Сегодня команды напишут новую.

Тренеры уже объявили стартовые составы команд.

"Динамо": Бойко, Миколенко, Попов, Забарный, Кенджера, Сидорчук, Шапаренко, Родригеш, Цыганков, Буяльский, Беседин

Запасные: Бущан, Сидклей, Сирота, Тымчик, Леднев, Гармаш, Де Пена, Караваев, Ванат

"Заря": Василь, Леовижилдо, Иванисеня, Вернидуб, Фаворов, Назарина, Кочергин, Юрченко, Хомченовский, Кабаев, Громов

Запасные: Шевченко, Руфати, Абу-Ханна, Цыганик, Цвек, Лунев, Сайядманеш, Шахаб, Гладкий

Команды выходят на поле.

Матч начался.

1 мин. Громов грубо сбивает Кенджеру. Слышно как кричит поляк.

4 мин. Беседин в атаке играет рукой. Арбитр видит и свистит.

7 мин. Громов атакует Миколенко и лежит не встает Виталий. Наступил ему на руку луганчанин.

10 мин. Похоже, для Миколенко игра закончилась. Боюсь, если бы не закончилось Евро.

12 мин. Караваев выходит вместо Миколенко.

15 мин. Вернидуб грубо сбивает Беседина и получает предупреждение. Едва второго игрока не потеряло "Динамо".

17 мин. Кенджера высоко подает с правого фланга, но через всех киевлян перелетает мяч.

19 мин. Территориальным преимуществом владеют киевляне, а "Заря" надеется на быстрые контратаки.

21 мин. Беседин хорошо сбросил в центр штрафной на Буяльского, но Виталий бьет слишком высоко.

25 мин. Затяжная атака киевлян. Минуты две владеют мячом столичные футболисты.

28 мин. Пока без ворот играют соперники.

30 мин. Кенджера опасно прорывался по правому флангу, но его передачу прервал Кочергин.

33 мин. Статистика ударов в створ ворот - 0:0.

35 мин. Шапаренко получает желтую. Остановил с нарушением Кабаева.

38 мин. Миколенко возвращается на скамейку запасных. Забинтована рук в него.

39 мин. Беседин очень опасно бил, но Василий потянул. Есть первый удар в створ.

41 мин. Юрченко прекрасно навесил в штрафную, но Фаворов бьет головой выше ворот.

44 мин. "Заря" перехватила инициативу в конце тайма и дважды пробила издалека. Оба выстрела - мимо.

45 мин. Сидорчук срывает выход 2 на 2. Классно отобрал мяч у Кабаева.

И все пока. Перерыв.

Возобновилась игра во втором тайме.

49 мин. Вернидуб полежал в штрафной, но арбитр пенальти не дал. Да и оснований не было.