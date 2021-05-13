"Динамо" выиграло Кубок Украины

"Заря" не побеждала киевлян в этом сезоне. Фото: "Динамо"

Добрый вечер!

Сегодняшний вечер в Тернополе обязательны будет хорошим для одного из финалистов Кубка Украины. За несколько часов "Динамо" и "Заря" определят обладателя трофея.

"Динамо" еще в прошлом году играло в финале, а для "Зари" это второй опыт. Обе команды уже забронировали себе участие в еврокубках в следующем сезоне и теперь могут позволить себе сыграть раскованно и порадовать зрителей (на финал допустили 3 тысячи) хорошим футболом.

Киевляне в случае триумфа выиграют уже третий трофей в сезоне (после Суперкубка и чемпионского титула). Для "Зари" это может быть только второй титул за всю историю. В 1972 году луганчане выиграли звание чемпионов СССР. А еще через два года команды сошлись в финале Кубка Союза, где победу в дополнительное время одержали подопечные Лобановского – 3:0.

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Однако те события - глубокая история. Сегодня команды напишут новую.

Тренеры уже объявили стартовые составы команд.

"Динамо": Бойко, Миколенко, Попов, Забарный, Кенджера, Сидорчук, Шапаренко, Родригеш, Цыганков, Буяльский, Беседин

Запасные: Бущан, Сидклей, Сирота, Тымчик, Леднев, Гармаш, Де Пена, Караваев, Ванат

"Заря": Василь, Леовижилдо, Иванисеня, Вернидуб, Фаворов, Назарина, Кочергин, Юрченко, Хомченовский, Кабаев, Громов

Запасные: Шевченко, Руфати, Абу-Ханна, Цыганик, Цвек, Лунев, Сайядманеш, Шахаб, Гладкий

Команды выходят на поле.

Матч начался.

1 мин. Громов грубо сбивает Кенджеру. Слышно как кричит поляк.

4 мин. Беседин в атаке играет рукой. Арбитр видит и свистит.

7 мин. Громов атакует Миколенко и лежит не встает Виталий. Наступил ему на руку луганчанин.

10 мин. Похоже, для Миколенко игра закончилась. Боюсь, если бы не закончилось Евро.

12 мин. Караваев выходит вместо Миколенко.

15 мин. Вернидуб грубо сбивает Беседина и получает предупреждение. Едва второго игрока не потеряло "Динамо".

17 мин. Кенджера высоко подает с правого фланга, но через всех киевлян перелетает мяч.

19 мин. Территориальным преимуществом владеют киевляне, а "Заря" надеется на быстрые контратаки.

21 мин. Беседин хорошо сбросил в центр штрафной на Буяльского, но Виталий бьет слишком высоко.

25 мин. Затяжная атака киевлян. Минуты две владеют мячом столичные футболисты.

28 мин. Пока без ворот играют соперники.

30 мин. Кенджера опасно прорывался по правому флангу, но его передачу прервал Кочергин.

33 мин. Статистика ударов в створ ворот - 0:0.

35 мин. Шапаренко получает желтую. Остановил с нарушением Кабаева.

38 мин. Миколенко возвращается на скамейку запасных. Забинтована рук в него.

39 мин. Беседин очень опасно бил, но Василий потянул. Есть первый удар в створ.

41 мин. Юрченко прекрасно навесил в штрафную, но Фаворов бьет головой выше ворот.

44 мин. "Заря" перехватила инициативу в конце тайма и дважды пробила издалека. Оба выстрела - мимо.

45 мин. Сидорчук срывает выход 2 на 2. Классно отобрал мяч у Кабаева.

И все пока. Перерыв.

Возобновилась игра во втором тайме.

49 мин. Вернидуб полежал в штрафной, но арбитр пенальти не дал. Да и оснований не было.

51 мин. "Заря" активно начала второй тайм, но серьезных угроз пока не создала.

52 мин. Юрченко получает желтую за фол на Буяльском.

55 мин. Опять прорыв Кенджеры, но попытка Цыганкова пробить пяткой заканчивается прозаично - не попадает по мячу Виктор.

56 мин. Шапаренко теряет лучший шанс в матче. Прошел трех защитников Николай и сильно пробил в перекладину! Напугал луганчан!

60 мин. Караваев пробивает метров с 17, но не попадает в створ. Вернули инициативу динамовцы.

62 мин. Беседин бил с 13 метров прямо по центру, но левая нога - далеко не козырь Артема. Мимо ворот.

64 мин. Аллахьяр выходит вместо Назарины.

67 мин. Жерсон пофинтив на правом фланге и пробил в руки Василю.

68 мин. Кенджера получает предупреждение.

69 мин. Жерсон дубль №2. На этот раз угловой. Попов после него бьет мимо ворот.

72 мин. Юрченко бросал в прорыв Алахьяра, но Кенджера не дал себя переиграть.

76 мин. Кочергин сфолил на Беседине и получил предупреждение.

79 мин. Беседин снова теряет возможность. Точно в нижний угол бил после углового, но Василь вытащил.

80 мин. Ох! Прострел Карваева только в последний момент прерывает Жуниньо.

82 мин. Замена в "Заре". Гладкий вышел вместо Кабаева.

86 мин. Пошла открытая игра. На атаку динамовцев "Заря" пытается соответствовать своей. Кто-то должен ошибиться первый.

89 мин. Фаворов страхует Василя и выносит мяч головой из пустых ворот после удара Шапаренко.

90 мин. 4 минуты компенсирует арбитр.

90+2 Алахьяр требовал пенальти после контакта с Забарным, но арбитр указал на угловой.

90+4 Шахаб выходит вместо Громова.

Желтые карточки получили Фаворов, Шахаб, Сидорчук. И сразу свисток. Дополнительное время будет у нас.

Третий тайм начинают команды.

92 мин. Очередной проход Кенджеры заканчивается очередным неудачным прострелом от поляка.

95 мин. "Заря" до поры притаилась на своей половине поля и лишь отбивается. Даже иранские форварды играют в защите.

98 мин. Гол! Цыганков расстрелял Василия! Жерсон продрался правым флангом, Буяльский пропустил, а Цыганков забил с 3 метров! 1:0!

101 мин. Шахаб сбил Попова. Лежит пока Денис. Но все нормально.

105 мин. Пенальти назначает арбитр в ворота луганчан. Жуниньо сбил Буяльского.

105 мин. Василь оставляет "Зарю" в игре, парируя удар Цыганкова в правом от себя углу ворот!!! И сразу короткий перерыв.

107 мин. Киевляне продолжают штурмовать ворота "Зари". Буяльский бил головой с убойной позиции, но немного не попал.

110 мин. "Заря" идет вперед, пытаясь спасти игру. И подвергается контратаку. Цыганков бьет из 12 метров и любимой левой бьет выше!

114 мин. Шахаб настигает уставшего Шапаренко и отбирает мяч. Непонятно, как собираются отыгрываться луганчане.

117 мин. "Заря" зажигает несколько свечей над штрафной площадкой "Динамо", но большего не достигает.

118 мин. Де Пена выходит вместо Родригеша.

120 мин. Цыганков вываливался один на один после паса Шапаренко, но опять не попадает в створ Виктор.

Все, киевляне снова выиграли Кубок Украины. В тринадцатый раз в истории!

"Динамо" в этом году выиграло Суперкубок, чемпионат и Кубок Украины. Это они сделали впервые с 2015 года. Луческу выиграл все трофеи в этом году.