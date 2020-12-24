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четверг, 24 декабря 2020 10:45

"Динамо" запустило клубный телеканал

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&quot;Динамо&quot; запустило клубный телеканал
"Динамо" следует за "Шахтером" будет иметь свое телевидение.

Киевское "Динамо" будет иметь собственный клубный телеканал.

Канал будет называться FC Dinamo Kyiv TV и начнет свою работу в начале 2021-го года, сообщает телеграмм канал "Шах и Шах".

FC Dinamo Kyiv TV получил лицензию, которая позволяет начать вещание не только на территории Украины, но и за рубежом. На канале будут показывать аналитические программы и новости, до и послематчевые включения и комментарии, интервью с футболистами, тренерами, руководством и сотрудниками клуба, ретро-матчи, фильмы на спортивную тематику. С февраля будут транслировать матчи первой, молодежной и юношеской команд "Динамо".

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1-м клубом, открывшим телеканал, стал донецкий "Шахтер". "Горняки" имеют собственное телевидение с начала 2020-го.

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