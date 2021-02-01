"Динамо" заинтересовалось форвардом из Габона

Турецкий клуб просит за своего воспитанника не меньше 10 миллионов. Фото GABONREVIEW

Киевское "Динамо" заинтересовалось форвардом турецкого "Хатайспора" 24-летним Аароном Бупендза, сообщает NTV Spor.

По информации источника, "бело-синие" уже контактировали с клубом нападающего относительно его возможного трансфера.

Отмечается, что на габонца также претендуют турецкие "Галатасарай" и "Истанбул Башакшехир".

За своего игрока "Хатайспор" намерен получить не менее €10 млн.

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В нынешнем сезоне Бупендза сыграл в чемпионате Турции 19 матчей и забил 15 мячей. Он является лучшим бомбардиром турнира.