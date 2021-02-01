"Динамо" заинтересовалось форвардом из Габона

 
Ексклюзивы
1/5
"Это магазин, в который заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как начинался первый день работы ІКЕА в Украине
"Это магазин, в который заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как начинался первый день работы ІКЕА в Украине
Просмотров: 0
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер
Просмотров: 900
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Просмотров: 1449
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
Просмотров: 279
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Просмотров: 2169
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 22554
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
Просмотров: 234
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 558
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 153
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 4842
Фото
Все фото
8
4
9
5
16
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Видео
Все видео
В новом году Ребров выиграл 1 матч из 4
В новом году Ребров выиграл 1 матч из 4
"Брюгге" выиграл седьмой поединок подряд
"Брюгге" выиграл седьмой поединок подряд
Свитолина с победы стартовала на турнире в Мельбурне
Свитолина с победы стартовала на турнире в Мельбурне
Тухель одержал первую победу во главе "Челси"
Тухель одержал первую победу во главе "Челси"
"Барселона" отомстила "Атлетику"
"Барселона" отомстила "Атлетику"
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
3 Просмотров: 3069
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 558
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1404
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 486
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 234
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 февраля 2021
Просмотров: 45
Самотній Ібрагімович
– Поважаю "Аталанту". Але це неправильно, що вони грають у Лізі чемпіонів, а ми – ні, – каже нападник "Мілана" Златан ...
понедельник, 01 февраля 2021 18:04

"Динамо" заинтересовалось форвардом из Габона

  Комментировать
&quot;Динамо&quot; заинтересовалось форвардом из Габона
Турецкий клуб просит за своего воспитанника не меньше 10 миллионов. Фото GABONREVIEW

Киевское "Динамо" заинтересовалось форвардом турецкого "Хатайспора" 24-летним Аароном Бупендза, сообщает NTV Spor.

По информации источника, "бело-синие" уже контактировали с клубом нападающего относительно его возможного трансфера.

Отмечается, что на габонца также претендуют турецкие "Галатасарай" и "Истанбул Башакшехир".

За своего игрока "Хатайспор" намерен получить не менее €10 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Спортинг" возобновил переговоры о трансфере Яремчука

В нынешнем сезоне Бупендза сыграл в чемпионате Турции 19 матчей и забил 15 мячей. Он является лучшим бомбардиром турнира.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Динамо" заинтересовалось форвардом из Габона». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
февраля

Над словарем работали более 40 лет

В Лондоне выступили в защиту Украины

Власти распорядились вывезти зерно из сел

Самое читаемое
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
16
 Просмотров: 27209
Обладательница самых длинных в мире ног примерила маленькое черное платье
Обладательница самых длинных в мире ног примерила маленькое черное платье
6
 Просмотров: 22428
Звезда &quot;95 Квартала&quot; показала семейный дом. Изысканность поражает
Звезда "95 Квартала" показала семейный дом. Изысканность поражает
10
 Просмотров: 19836
Назвали верхнюю одежду, которая вишла из моды
Назвали верхнюю одежду, которая вишла из моды Просмотров: 9729
Украинка показала необычные секонд-хенды в Финляндии
Украинка показала необычные секонд-хенды в Финляндии
5
 Просмотров: 9549
Спорт
Свитолина сыграет с Остапенко на турнире в Мельбурне
Свитолина сыграет с Остапенко на турнире в Мельбурне Просмотров: 108
Коваленко перешел в "Аталанту"
Коваленко перешел в "Аталанту" Просмотров: 252
"Спортинг" возобновил переговоры о трансфере Яремчука
"Спортинг" возобновил переговоры о трансфере Яремчука Просмотров: 117
Трансфер Тайсона в "Челси" сорвался
Трансфер Тайсона в "Челси" сорвался Просмотров: 324
Михайленко задержался на Кипре на 3 месяца
Михайленко задержался на Кипре на 3 месяца Просмотров: 180
Больше всего комментируют
9
России напомнили, кому принадлежит Ай-Петри
5
"Повторяет российскую методичку?" - Зеленский получил критику за сравнение двух Майданов со штурмом Капитолия
3
Шмыгаль пообещал украинцам зарплаты, как в Евросоюзе
2
"Почему мы до сих пор не в НАТО?"- Зеленский о новом уровне отношений с США
2
Под Киевом бобры обесточили целое село
Голосов: 13
Голосование Чего достигнут "Динамо" и "Шахтёр" в Лиге Европы 2020/21?
  • 1) 1/16 фіналу
  • 2) 1/8 фіналу
  • 3) 1/4 фіналу
  • 4) 1/2 фіналу
  • 5) финал
  • 6) выигрыш турнира
Просмотреть