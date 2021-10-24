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воскресенье, 24 октября 2021 19:27

"Динамо" за пять минут победило "Днепр-1"

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&quot;Динамо&quot; за пять минут победило &quot;Днепр-1&quot;
Виктор Цыганков выступает за первую команду "Динамо" с 2016 года. Фото: ФК "Динамо"

В матче 12-го тура чемпионата Украины "Динамо" дома победило "Днепр-1" - 2:0.

Что нужно знать о матче на НСК "Олимпийский"?

Сюрприз от Луческу. Наставник "Динамо" поставил пару центральных защитников Забарный-Кендзера. Они ни разу вместе не играли.

Ротация от "Динамо". Луческу оставил в запасе Сидорчука, Шапаренко, Гармаша, Де Пену. Свой шанс проявить себя получили Эрик Рамирес и Витиньйо.

Кадровые проблемы "Днепра-1". Из-за правила аренды Игорь Йовичевич не смог рассчитывать на Назария Русина, Никиту Кравченко и Владислава Дубинчака.

Равный первый тайм. В первой половине игры команды не спешили и выжидали ошибок соперника. На фоне ротации "Динамо" и отсутствии лидеров гости ничего не показали. Киевляне были ближе к забитому мячу.

Замены решило судьбу матча. На второй тайм Луческу выпустил Сидорчука, Шапаренко и Де Пену. Игра сразу изменилась. Киевляне очень быстро забили гол. Пять минут нужно было основным игрокам "Динамо", чтобы достичь нужного результата с "Днепр-1".

Цыганков забил гол и сделал голевую передачу


Шедевр Цыганкова. Лидер "Динамо" забил красивый гол дальним ударом в девятку, перед этим обыграв своего визави. После этого Цыганков записал на свой счет ассист.

Слабая игра Довбика. Лидер днепрян ничего не показал. Забарный и Кендзера полностью закрыли форварда сборной Украины.

Невнятный Витиньйо. Бразильский новичок "Динамо" провел слабый матч. Несколько раз попытался обострять, но неудачно. Привез две контратаки на собственные ворота.

Легкая победа "Динамо". Луческу не дал ничего сделать сопернику закрыв фланги. В первом тайме истощил соперника, а после перерыв выпустил лидеров и легко довел дело до победы.

"Динамо" лидирует в турнирной таблице опережая "Шахтер" на три очка.

"Днепр-1" занимает четвертое место отставая на десять очков от команды Луческу.

В следующем туре динамовцы сыграют в гостях против "Мариуполя". 27 октября команды также проведут кубковый матч.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
24
октября

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