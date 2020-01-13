"Динамо" выиграло "дело Ярмоленко"

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 243
Какой будет судьба "Слуги народа"
Какой будет судьба "Слуги народа"
1 Просмотров: 1017
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
2 Просмотров: 1737
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
9 Просмотров: 3762
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 16875
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 7497
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1494
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1089
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 52209
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7731
Фото
Все фото
11
11
6
12
7
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
Видео
Все видео
Испанские фанаты устроили марш против Зозули
Испанские фанаты устроили марш против Зозули
Бейсболист ударил соперника битой и спровоцировал массовую драку
Бейсболист ударил соперника битой и спровоцировал массовую драку
Футболист отправил в нокаут лайнсмена в чемпионате Мальты
Футболист отправил в нокаут лайнсмена в чемпионате Мальты
Месси установил рекорд в чемпионате Украины
Месси установил рекорд в чемпионате Украины
"Ювентус" победил "Рому" в центральном матче тура Серии А
"Ювентус" победил "Рому" в центральном матче тура Серии А
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2367
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1962
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2853
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3825
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 873
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 747
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
понедельник, 13 января 2020 21:30

"Динамо" выиграло "дело Ярмоленко"

  Комментировать
&quot;Динамо&quot; выиграло &quot;дело Ярмоленко&quot;
Андрей Ярмоленко выступал за "Боруссию" в течение одного сезона. Фото: УАФ

Палата по разрешению споров ФИФА подтвердила, что "Динамо" полностью рассчиталось со СДЮШОР "Юность" за трансфер Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию". Соответствующее решение было отправлено сторонам 9 января 2019.

"В своем иске о взыскании денежных средств по механизму солидарности ФИФА в связи с трансфером Андрея Ярмоленко в ФК "Боруссия" Дортмунд СДЮШОР "Юность" требовала оплатить 286.5 тысяч евро.

Указанная сумма - это полный размер платежа по механизму солидарности ФИФА. Согласно договоренности между ФК "Динамо" и ФК "Боруссия" Дортмунд, этот платеж должен был совершить наш клуб. Средства в размере 150 000 тысяч евро ФК Динамо оплатил еще в январе 2018 года. Однако, новое руководство СДЮШОР не хотело признавать этот платеж.

Пренебрегая интересами спортивной школы и всех детей, которые могли уже давно пользоваться современным оборудованием и инвентарем в отремонтированном учебном заведении, его руководство умышленно отказывалось от получения оставшейся суммы - 136 500 евро. Зато от клуба манипулятивно требовали повторной уплаты полного платежа.

В итоге Палата по разрешению споров ФИФА согласилась с позицией ФК Динамо и принял решение - обязать ФК "Боруссия" Дортмунд (как клуб, который в соответствии с регламентом должен был уплатить эти средства) перечислить в пользу СДЮШОР Юность 136 тысяч евро. При этом ФК Динамо и ФК Боруссия Дортмунд договорились, что эти средства будут оплачены немецкой стороной, а ФК "Динамо" их безотлагательно компенсирует ФК "Боруссия Дортмунд", - говорится в официальном заявлении "Динамо".

Андрей Ярмоленко перешел в дортмундскую Боруссию летом 2017 года. За трансфер игрока киевское "Динамо" получило 25 миллионов евро.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Динамо" выиграло "дело Ярмоленко"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
января

Боевики разрушили башню Донецкого аэропорта

Форд выпустил первый коммерческий автомобиль

Власть признали виновной в организации преступлений против народа

"Я – Волноваха": годовщина расстрела террористами ДНР автобуса с гражданскими

В России осудили украинцев, которые провозгласили свою республику

Украинцев начали массово вывозить в Германию

Самое читаемое
Откровенные и раскованные: как расслабляются знаменитости на съемках у Антуана Вергла
Откровенные и раскованные: как расслабляются знаменитости на съемках у Антуана Вергла
35
 Просмотров: 81955
Что происходит с долларом: курс валют
Что происходит с долларом: курс валют Просмотров: 32671
Адреналин зашкаливает: девушка коллекционирует Селфи с заоблачной высоты
Адреналин зашкаливает: девушка коллекционирует Селфи с заоблачной высоты
24
 1 Просмотров: 30807
Обнаженная грудь и безупречные ноги: Дженнифер Лопес засветила роскошные формы
Обнаженная грудь и безупречные ноги: Дженнифер Лопес засветила роскошные формы
6
 Просмотров: 16407
Дорофеева ошеломила признанием не только фанатов, но и собственного мужа
Дорофеева ошеломила признанием не только фанатов, но и собственного мужа
4
 Просмотров: 14724
Спорт
Испанские фанаты устроили марш против Зозули
Испанские фанаты устроили марш против Зозули
 1 Просмотров: 558
Бейсболист ударил соперника битой и спровоцировал массовую драку
Бейсболист ударил соперника битой и спровоцировал массовую драку
 Просмотров: 180
"Барселона" уволит Вальверде - СМИ
"Барселона" уволит Вальверде - СМИ Просмотров: 297
Бывшая звезда мирового футбола работает таксистом в США
Бывшая звезда мирового футбола работает таксистом в США Просмотров: 1620
Агент рассказал, останется ли Ярмоленко в "Вест Хэме"
Агент рассказал, останется ли Ярмоленко в "Вест Хэме" Просмотров: 477
Больше всего комментируют
7
В Генпрокуратуре открыли дело против Трубы – Гончаренко
3
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
3
Украинцы хотели сильной руки Лукашенко, но не Путина - Бекешкина о выборах
3
В Иране продолжаются массовые протесты
2
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
Голосов: 1597
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua