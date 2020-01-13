"Динамо" выиграло "дело Ярмоленко"

Андрей Ярмоленко выступал за "Боруссию" в течение одного сезона. Фото: УАФ

Палата по разрешению споров ФИФА подтвердила, что "Динамо" полностью рассчиталось со СДЮШОР "Юность" за трансфер Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию". Соответствующее решение было отправлено сторонам 9 января 2019.

"В своем иске о взыскании денежных средств по механизму солидарности ФИФА в связи с трансфером Андрея Ярмоленко в ФК "Боруссия" Дортмунд СДЮШОР "Юность" требовала оплатить 286.5 тысяч евро.

Указанная сумма - это полный размер платежа по механизму солидарности ФИФА. Согласно договоренности между ФК "Динамо" и ФК "Боруссия" Дортмунд, этот платеж должен был совершить наш клуб. Средства в размере 150 000 тысяч евро ФК Динамо оплатил еще в январе 2018 года. Однако, новое руководство СДЮШОР не хотело признавать этот платеж.

Пренебрегая интересами спортивной школы и всех детей, которые могли уже давно пользоваться современным оборудованием и инвентарем в отремонтированном учебном заведении, его руководство умышленно отказывалось от получения оставшейся суммы - 136 500 евро. Зато от клуба манипулятивно требовали повторной уплаты полного платежа.

В итоге Палата по разрешению споров ФИФА согласилась с позицией ФК Динамо и принял решение - обязать ФК "Боруссия" Дортмунд (как клуб, который в соответствии с регламентом должен был уплатить эти средства) перечислить в пользу СДЮШОР Юность 136 тысяч евро. При этом ФК Динамо и ФК Боруссия Дортмунд договорились, что эти средства будут оплачены немецкой стороной, а ФК "Динамо" их безотлагательно компенсирует ФК "Боруссия Дортмунд", - говорится в официальном заявлении "Динамо".

Андрей Ярмоленко перешел в дортмундскую Боруссию летом 2017 года. За трансфер игрока киевское "Динамо" получило 25 миллионов евро.