"Динамо" всколыхнуло сеть трансфером нападающего аргентинского клуба

Форвард "Расинга" с Авельянеды Брайан Мансилья может продолжить карьеру в киевском "Динамо".

Ранее клуб сделал предложение "Расинга" об аренде с правом выкупа форварда Мансилья, но аргентинский клуб потребовал за 21-летнего футболиста 8 млн евро.

"Динамо" готов заплатить только 4 миллиона евро.

Поэтому переговоры могут сорваться, информирует Racing de Alma.

За карьеру Мансилья провел 51 матч, забил 6 голов и сделал 1 голевой пас.

В сети так на это отреагировали:

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Форвард провел 8 матчей за сборную Аргентины U-20, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей.