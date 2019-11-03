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воскресенье, 03 ноября 2019 18:56

"Динамо" в меньшинстве победило "Львов"

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&quot;Динамо&quot; в меньшинстве победило &quot;Львов&quot;
Николай Шапаренко забил первый гол в сезоне. Фото: ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" в рамах 13 тура дома победило ПФК "Львов" 4: 0.

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Михайличенко дал отдохнуть ряду футболистов перед игрой в Лиге Европы. Вербич, Кендзера и Беседин оказались на скамейке запасных. Словенец появился на поле во втором тайме. Киевляне сейчас находится в системе игр дважды в неделю. Поэтому тренерскому штабу нужно проводить постой ротацию.

"Динамо" большинство игры провело в меньшинстве. Еще в первом тайме капитан Сергей Сидоручук брошу воле после двух желтых карточек. Теперь лидер полузащиты "Динамо" пропустит важный матч следующего тура против "Шахтера".

Игра в меньшинстве не повлияло на ход событий на поле. В полных составах "Динамо" полностью переиграло соперника имея полное игровое преимущество. Подопечные Михайличенко забили 2 мяча в ворота соперника и имели еще моменты. Изъятие не особо помогло гостям. "Львов" атаковал пассивно, долго позволяя хозяевам занимать свои позиции в защите ворот. При том, подопечные Михайличенко в контратаках строювалы свои моменты у ворот Сарнавский.

Сидорчук пропустит матч против "Шахтера"

"Львов" играл с новым тренером. Владимир Мазяр после неудачных результатов в чемпионате и вылета из Кубка Украины был отправлен в отставку. Его место занял Егише Меликян, который начал перестраивать игру команды. Понятно, что в таких условиях гостям трудно было сопротивляться хозяевам.

Николай Шапаренко забил первый гол в сезоне за "Динамо". Начало сезона 21-летний полузащитник играл исключительно за молодежную команду. В предыдущем туре с "Карпатами" впервые вышел в сезоне. В следующем туре забил гол. Все это должно придать уверенности талантливому полузащитнику.

Денис Попов забил во втором матче подряд за "Динамо". В игре против "Шахтера" в Кубке Украины гол Попова стал решающим в противостоянии. Мяч забил против "Львова" подытожил игру. В обоих случаях 20-летний защитник забил после углового.

"Динамо" потратило много сил перед игрой против "Копенгагена". Конечно, играть почти час в меньшинстве не так просто. Нужно работать за себя и за удаленного игрока. Уровень "Львова" не высок, но все - равно киевляне потратили много физических сил. Перед этим подопечные Михайличенко играла 120 минут против "Шахтера" в рамках Кубка Украины.

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После победы "Динамо" набрало 27 очков в 13 матчах и занимают 2 место в УПЛ. Следующую игру киевляне проведут 10 ноября против "Шахтера".

Автор: Сергей Тищенко
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03
ноября

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