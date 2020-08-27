"Динамо" узнало потенциальных соперников в квалификации Лиги чемпионов

Одной из главных задач для Мирчи Луческу выход в Лигу чемпионов. Фото: ФК "Динамо"

Греческий ПАОК, представитель АЗ из Нидерландов и австрийский "Рапид" будут потенциальными соперниками киевского "Динамо" в 3 раунде квалификации Лиги чемпионов.

Жеребьевка третьего квалификационного раунда состоится в понедельник, 31 августа. Матчи этой стадии будут разбиты на два дня - 15 и 16 сентября.

Противостояние буде проходить из одной игры. Команда которая проигрывает, опустится в квалификацию Лиги Европы.

Победитель пары выйдет в решающей 4 раунда квалификации Лиги чемпионов.

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"Динамо" 3 года подряд не может пройти квалификацию Лиги чемпионов. Последний раз команда играла на групповой стадии турнира в сезоне 2026/17.