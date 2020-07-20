"Динамо" установило собственный антирекорд в чемпионате Украины

Алексею Михайличенко удалось превзойти антирекорд Олега Блохина. Фото: ФК "Динамо" Киев

В сезоне 2019/20 киевское "Динамо" обновило собственный антирекорд по количеству поражений в чемпионате Украины.

После фиаско в матче против "Колоса" в последнем туре сезона, киевляне достигли отметки в 9 поражений в Премьер-лиге, сообщает "Спортарена".

8 поражений "бело-синие" потерпели под руководством Алексея Михайличенко, еще одну - под руководством Александра Хацкевича.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован в сезоне 2012/13, когда "Динамо" проиграло в чемпионате 8 раз. В том сезоне руководили киевлянами Юрий Семин и Олег Блохин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суркис должен уйти из "Динамо"

В текущем сезоне "Динамо" смогло получить серебряные награды в чемпионате Украины и выиграть Кубок.