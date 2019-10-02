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среда, 02 октября 2019 19:22

"Динамо" уничтожило своего соперника в Юношеской Лиге чемпионов

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&quot;Динамо&quot; уничтожило своего соперника в Юношеской Лиге чемпионов
Ярослав Надольсьикй отметился дублем в воротах соперника. Фото: "Динамомания"

Киевское "Динамо" начало выступления в Юношеской Лиге чемпионов с разгромной победы над представителем Северной Македонии "Шкендия". Подопечные Игоря Костюка победили со счетом 8: 0.

Все стало ясно уже на минуте матча, когда динамовцы Артем Шулянський заработал пенальти. Владислав Вант спокойно переиграл вратаря соперников.

До 25 минуты матча счет уже был 3: 0, а первый тайм завершился со счетом 4: 0.Ризниця в классе между командами была ощутимой. Футболисты "Шкендия" просто не успевали за своими визами.

Во втором тайме гости получили также 4 мяча в собственные ворота. По дублю на свой счет записали Владислав Волошин и Ярослав Надольский. Викентий Волошин отличился не только голом, но и 3 результативными передачами.

Соперники были разного класса


Результат игры является прогнозируемый. Разница между классом команд колоссальная. Тренер "Динамо" Игорь Костюк оставил в запасе ведущего защитника Сироту, опорника Билошевського и форварда Сухоручко. Двух последние уже являются игроками дубля "Динамо" и приглашении усилить юношескую командую. Цитаишвили даже не готовился к игре, потому что находится в расположении первой команды в Швейцарии.

Ответный матч 23 октября превратился в откровенную формальность. Игорь Костюк может дать возможность снова обойтись без старших игроков и предоставить своим игрокам дополнительной уверенности.

После гостевого матча против "Шкендия" юношескую команду "Динамо" ждет первый серьезный соперник. Им должен стать бывшая команда Евгения Хачериди греческий ПАОК, который на этапе первых матча играет против ирландского "Богемианома".

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Завтра "Динамо" сыграет в втором туре Лиги Европы против швейцарского "Лугано", Начало игры - в 22. 00.

Автор: Сергей Тищенко
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02
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