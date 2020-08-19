"Динамо" торгует в "Риеки" лучшего форварда

Нападающий хорватской "Риеки" Антонио Чолак близок к тому, чтобы оказаться в киевском "Динамо", сообщает germanijak.hr.
По информации источника, киевский клуб не оставляет попытки заполучить хорватского форварда, но "Риека" запрашивает слишком большую цену за игрока – €5 млн.
27-летний Чолак играет за "Риеку" с 2018-го. Провел за команду 89 матчей и забил 51 мяч.
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"Динамо" стартует в новом сезоне УПЛ 21 августа матчем против "Олимпика".
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