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среда, 19 августа 2020 14:18

"Динамо" торгует в "Риеки" лучшего форварда

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&quot;Динамо&quot; торгует в &quot;Риеки&quot; лучшего форварда
Чолак два года отыграл за "Риеку". Фото Евроспорт

Нападающий хорватской "Риеки" Антонио Чолак близок к тому, чтобы оказаться в киевском "Динамо", сообщает germanijak.hr.

По информации источника, киевский клуб не оставляет попытки заполучить хорватского форварда, но "Риека" запрашивает слишком большую цену за игрока – €5 млн.

27-летний Чолак играет за "Риеку" с 2018-го. Провел за команду 89 матчей и забил 51 мяч.

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"Динамо" стартует в новом сезоне УПЛ 21 августа матчем против "Олимпика".

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