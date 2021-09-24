"Динамо" сыграет против Маркевича - результаты жеребьевки 1/16 Кубка Украины

Киевское "Динамо" дважды подряд выигрывало Кубок Украин в последних сезонах. Фото: УАФ

Состоялась жеребьевка 1/16 Кубка Украины.

Обладатель трофея киевское "Динамо" в гостях сыграет против команды Остапа Маркевича "Мариуполя".

Другой фаворит "Шахтер" поедет в Одессу на матч против "Черноморца".

Финалист прошлого сезона "Заря" сыграет против "Руха".

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Другие пары:

"Металлист 1925" - "Александрия",

"Металлист" - "Колос",

"Верес" - "Ворскла",

ЛНЗ Черкассы - "Днепр-1",

"Альянс" - "Львов".

Базовый день проведения матчей - 27 октября. Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно. Обладатель трофея определится 11 мая 2022-го. Действующим победителем Кука является "Динамо". Команда Мирчи Луческу в финале победила "Зарю".