"Динамо" согласилось продать Дуэлунда

Датский полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд привлек внимание турецкого "Трабзонспора", который изучает возможность покупки футболиста. Киевляне якобы согласились продать своего игрока в Турцию.
Представители "Трабзонспор" уже контактировали с "Динамо" на предмет осуществления трансфера и якобы получили положительный ответ на возможность полноценного выкупа игрока. Об этом пишет sport.ua
При этом, сам Дуэлунд также хочет покинуть "Динамо", где нет твердого места в составе и имел проблемы с травмами, ради смены обстановки и перезапуска карьеры.
В текущем розыгрыше УПЛ на счета Дуэлунда только 4 матча, в которых отличиться результативными действиями датчанин не сумел.
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Трансфер Дуэлунда летом 2018 обошелся "Динамо" в 4 миллиона евро.
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