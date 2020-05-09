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суббота, 09 мая 2020 13:30

"Динамо" согласилось продать Дуэлунда

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&quot;Динамо&quot; согласилось продать Дуэлунда
Дуэлунд не имеет твердого места в основе киевлян. Фото:: Football.ua

Датский полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд привлек внимание турецкого "Трабзонспора", который изучает возможность покупки футболиста. Киевляне якобы согласились продать своего игрока в Турцию.

Представители "Трабзонспор" уже контактировали с "Динамо" на предмет осуществления трансфера и якобы получили положительный ответ на возможность полноценного выкупа игрока. Об этом пишет sport.ua

При этом, сам Дуэлунд также хочет покинуть "Динамо", где нет твердого места в составе и имел проблемы с травмами, ради смены обстановки и перезапуска карьеры.

В текущем розыгрыше УПЛ на счета Дуэлунда только 4 матча, в которых отличиться результативными действиями датчанин не сумел.

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Трансфер Дуэлунда летом 2018 обошелся "Динамо" в 4 миллиона евро.

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