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четверг, 19 сентября 2019 22:10

"Динамо" смогло дожать "Мальме"

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&quot;Динамо&quot; смогло дожать &quot;Мальме&quot;
Виталий Буяльский принес "Динамо" победу

Киевское "Динамо" победило в первом туре Лиги Европы "Мальме" 1: 0. Таким образом подопечные Алексея Михайличенко прервали безвыигрышную серию, которая уже составляла 6 матчей.

Gazeta.ua определила главные аспекты игры на "Олимпийском".

В "Динамо" были проблемы с составом. Защитник Бурда пропускал игру против "Мальме" из-за удаления в игре против "Брюгге". ПолузащиникКадири травмировался перед игрой. Поэтому в центре поля вышла пара левоногих защитников Шабанов - Кадар, а в середине поля сыграла привычная по предварительному сезоне тройка Сидорчук, Буяльский, Шепелев.

Обе команды допустили большого количества брака. "Динамо" и "Мальме" были мотивированы, выполняли большой объем беговой работы, но все желания перечеркивала большое количество брака в исполнении игроков обеих команд. Матч трудно было назвать зрелищным. Победу в матче должен был решить один гол.

"Динамо" провело второй тайм лучше, чем первый. Если в первой половине игра была относительно ровной, то во втором тайме динамовцы полностью завладели преимуществом. Только отсутствие везение не позволило подопечным Михайличенко забить гол раньше.

Возвращение Вербича усилило игру "Динамо". Словенец пропустил два предыдущих матча из-за удаления против "Олимпика". Возвращение Бенжамина явно усилило атакующий потенциал киевлян. Вербич активно принимал инициативу на себя, загорював у ворот соперника.

Возвращение Вербича усилило игру "Динамо"


Жерсону Родригесу не хватает сыгранности с партнерами. Нападающий "Динамо" активно предлагал себя в линии атаки, но оказался только с мячом только спиной к воротам. Родригесу удаются лучше действовать из глубины атаки, подыгрывать партнерами (в начале второго тайма вывел Буяльского на вратаря соперника элегантным пасом пяткой), а не быть острием атаки.


Победил тот, кто больше этого хотел. Футболисты "Динамо" хотели прирвать безвыигрышную серию, которая длилась 6 матов. Когда не хватало физических сил, мастерства именно чрезмерная мотивация, желание принесло киевлянами победу на последних минутах игры.

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Во втором туре 3 октября "Динамо" сыграет в гостях против "Лугано". Швейцарская команда в первом туре уступила в гостях "Копенгагену" с минимальным счетом.

Автор: Сергей Тищенко
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