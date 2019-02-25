"Динамо" разгромило "Зарю" на старте весенней части УПЛ - видео

Дубль Шапаренко помог киевлянам уничтожить луганчан. Фото: ФК "Динамо"

В матче 19 тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" на НСК "Олимпийский" разбило "Зарю" (5:0).

Для киевлян этот поединок стал третьим официальным во второй части сезона, для луганчан - стартовым.

По сравнению со встречей с "Олимпиакосом" в Лиге Европы наставник динамовцев Александр Хацкевич сделал всего одну кадровую перестановку: вместо Шепелева, который отбывал дисквалификацию, в центр поля вышел капитан Сидорчук.

До перерыва хозяева благодаря дублю Шапаренко ( в первом случае блестящую голевую передачу сделал Цыганков) и голу Вербича обеспечили себе комфортное преимущество в счете. Во втором тайме словенец Вербич забил свой второй мяч, а новичок команды испанец Соль провел свой дебютный гол в УПЛ.

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После перерыва на поле вышли игроки молодежного состава "Динамо" - Цитаишвили и Алибеков. Первый начал голевой момент, который завершил Соль (результативный пас в активе Кендзьоры), второй показал несколько нервную игру, практически сразу обрезавшись в центральной зоне.

Динамо - Заря 5:0

Голы: Шапаренко, 34, 45, Вербич, 38, 53, Соль, 73

"Динамо": Бойко, Шабанов, Бурда, Миколенко, Кендзера, Шапаренко, Сидорчук, Цыганков (Цитаишвили, 70), Вербич, Буяльский (Алибеков, 76), Соль (Русин, 79)

"Заря": Луис Филиппе, Кочергин (Леонардо, 73), Вернидуб, Литвин, Чайковский, Хомченовский, Силас (Арвеладзе, 46), Караваев, Чеберко, Лунев (Кабаев, 46), Будковский

Предупреждения: Шапаренко (39), Вербич (82), Сидорчук (83) - Лунев (31), Кабаев (78)

Матч 20 тура УПЛ "Динамо" проведет в субботу на выезде с "Десной".