"Динамо" расстанется со звездным легионером

Жерсон Родригес переведен в дубль "Динамо". Фото: Александр Попов

Люксембургский игрок "Динамо" Жерсон Родригес имеет высокие шансы покинуть киевский клуб в зимнее трансферное окно.

24-летний хавбек переведен в дублирующий состав, а в зимнее трансферное окно будет выставлен на продажу. Футболист неоднократно приезжал на тренировки с запахом перегара изо рта, сообщают "Записки Динамовца"

Родригес перешел в "Динамо" в августе 2019 с японского "Джубило Ивата" за два миллиона евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" с боями победило "Десну"

В составе киевского клуба он провел 12 матчей во всех турнирах и забил два гола. Контракт футболиста с украинским клубом действует до лета 2024 года.