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понедельник, 14 сентября 2020 09:51

"Динамо" просматривает 19-летнего бразильца

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&quot;Динамо&quot; просматривает 19-летнего бразильца
Мирча Луческу известный своим умение работать с бразильцами. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" пригласили на просмотр 19-летнего футболиста из Бразилии.

Фамилия футболиста пока не называется. Известно, что он на родине выступал за "Коринтианс", сообщает "Динамо Киев от Шурика".

Игрок действует на позиции атакующего полузащитника. Если игрок сможет поразить главного тренера "Динамо" Мирча Луческу, то с ним подпишут контракт.

В киевском клубе уже находится на пересмотре один бразилец Клейтон. Он успел сыграть в товарищеском матче против "Колоса", но пока с ним не подписали контракт.

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Следующий свой матч "Динамо" сыграет 15 сентября в рамках квалификации Лиги чемпионов против АЗ. Начало игры - в 20. 00.

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