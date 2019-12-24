"Динамо" просит за Цыганкова 40 миллионов – агент

Виктор Цыганков дебютировал за "Динамо" в августе 2016 года

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков таки имеет шанс перебраться в Серию А.

Селекционер "Кальяри" Алекс Великих считает, что реальный интерес к капитану киевского клуба проявляют "Рома" и "Милан". Сообщает сайт Sportanalytic.com.

Впрочем, он убежден, что 40 миллионов евро за Цыганкова, которые хочет получить "Динамо", вряд ли кто-то даст.

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Виктор Цыганков сыграл в этом сезоне за "Динамо" 18 матчей, в которых забил 7 мячей