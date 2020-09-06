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воскресенье, 06 сентября 2020 16:45

"Динамо" пройдет АЗ - Соль

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&quot;Динамо&quot; пройдет АЗ - Соль
Фран Соль два года выступал в Нидерландах. Фото: ФК "Динамо" Киев

Форвард "Динамо" Фран Соль прокомментировал результаты жеребьевки третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Соперником киевлян буде вице-чемпион Нидерландов АЗ. Соль 2 сезона выступал этом чемпионате.

"Первое, о чем я подумал:" О, круто, нидерландская команда ". У меня прекрасные воспоминания об этой стране, поэтому играть против АЗ будет достаточно эмоционально, даже в Украине. Но сразу после этого я подумал: "Черт, это будет сложно. Потому что все мы знаем силу и качества АЗ ".

Может быть, не все в "Динамо" знали о АЗ. Но когда мы узнали, что жеребьевка может свести нас с АЗ, "Рапидом" и ПАОК, многие ребята и персонал пересмотрели всю информацию об этих клубах. Сразу получил много вопросов от одноклубников и тренера Мирчи Луческу. Что я сказал? Что АЗ отличается от других нидерландских команд. Многие команды в Нидерландах хотят владеть мячом и постоянно атаковать, но они также могут очень хорошо контратаковать.

Как и вся остальная Европа, мы следили за прекрасным сезоном "Аякса" в Лиге чемпионов. Недавно я говорил с одноклубниками: АЗ был не хуже, а может быть, даже лучше, чем "Аякс" в прошлом сезоне.

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С тех пор, как я играл в Нидерландах, в команде осталось много игроков. Я - фанат Уссама Идрисса, мне нравится его манера игры и дриблинг. Он может создать нам проблемы. Мне также очень нравится Мирон Боада. Действительно большой талант. А также Влар, Юнас Свенссон, Класи, Фредрик Мидтше.

Прогноз на матч? Что за вопрос? Представьте, что я отвечу, что дальше пройдет АЗ. Нет, это сделает "Динамо" Но это определенно будет нелегко ", - сказал Соль в комментарии VI

Матч "Динамо" - АЗ состоится 15 сентября в Киеве. Противостояние будет состоять из одного матча.

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Дата
06
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