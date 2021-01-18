"Динамо" проиграло первый матч 2021-го года

"Динамо" дважды пропустило в первом тайме. Фото Рейтер

Киевское "Динамо" проиграло в 1-м сезоне в контрольном матче варшавской "Легии" - 0:2. Оба гола, один с пенальти, забил в 1-м тайме Томаш Пекхарт.

Несмотря на это, игра была равная, а киевляне потеряли свои шансы.

В 1-м тайме киевляне имели несколько опасных моментов, в одном из которых Вербич попал в штангу.

Во 2-й половине игры лучшую возможность имел Карлос де Пена, однако уругваец с нерабочей правой ноги ударил выше ворот.

Для польского клуба это уже была не первая контрольная игра. Чемпионат Польши возобновится 31 января.

"Динамо" играло в следующем составе:

"Динамо" в 1-м тайме: Бойко, Миколенко, Шабанов, Забарный, Кенджера, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Вербич, Цыганков, Беседин

"Динамо" во 2-м тайме: Бущан, Караваев, Забарный, Сирота, Сидклей, Андриевский, Шепелев, Де Пена, Дуэлунд, Родригеш, Супряга.

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Следующую игру киевляне сыграют 21 января против солигорского "Шахтера", который тренирует украинский специалист Роман Григорчук.