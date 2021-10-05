"Динамо" продлило контракты со своими лидерами

Георгий Бущан стал основным вратарем сборной Украины. Фото: УАФ

Вратарь 27-летний Георгий Бущан и защитник 19-летний Илья Забарный подписали новые контракты с "Динамо",

Срок новых соглашений обоих футболистов составит пять лет, сообщает официальный сайт "Динамо".

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С приходом на тренерскую должность Мирчи Луческу оба футболиста стали ведущими игрокам команды и начали стабильно получать вызовы в национальную команду.

По сообщению СМИ, в услугах Бущана были заинтересованы ряд французских клубов, а Забарным интересовался "Челси" и итальянские команды.

В текущем сезоне "Динамо" занимает первое место в чемпионате Украины. Команда Луческу опережает "Шахтер" на три очка. 16 октября "Динамо" сыграет гостевой матч чемпионата Украины против ФК "Львов".