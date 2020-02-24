"Динамо" продлило контракт со скандальным форвардом

Артем Беседин может быть отстранен от футбола на долгий срок из-за употребления допинга. Фото: рейтер

Киевское "Динамо" продлило контракт с нападающим Артемом Бесединым еще на 4 года.

Несмотря на то, что футболисту грозит дисквалификация на 4 года за употребление допинга.

"Я уверен, что Артем такой парень, который не позволяет и никогда не позволял себе что-то принимать. В" Динамо "впервые за столько лет такой случай. Это форс-мажор какой-то, возможно. У Беседина контракт действует еще 4 года, он продолжил его. Надеюсь, он скоро вернется и поможет нам", - сказал президент клуба Игорь Суркис в программе "Профутбол ".

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Артем Беседин после матча Лиги Европы против Мальме не прошел допинг-тест. Пока его отстранили от футбола. Нападающий не готовился с командой ко второй части сезона. Предварительное соглашение Артема с клубом завершалась летом 2020 года.